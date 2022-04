"Not schafft Kohäsion und nicht etwa Wohlstand. Daran sollten wir ab und zu denken im wohlhabendsten Land der Welt."In der letzten Zeit habe ich mich intensiv mit dem Thema des sozialen Zusammenhaltes beschäftigt. Ich war auch an diversen Veranstaltungen zum Thema, wo es aus verschiedenen Richtungen beleuchtet wurde. Die Fragen waren stets dieselben. Hat unsere soziale Kohäsion gelitten, war sie einst also stärker und - wenn ja - warum? Ich nehme vorweg, dass ich zum Lager derjenigen gehöre...

Den vollständigen Artikel lesen ...