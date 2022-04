NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton vor Zahlen von 30 auf 24,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die jüngste Warnung des Nutzfahrzeugherstellers an, dass es Probleme in der Versorgungskette unter anderem mit Halbleitern gebe. Bei der Tochtermarke MAN sei eine Werkspause wegen fehlender Kabelbäume die Folge. Der Experte rechnet mit Margendruck./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 20:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

