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PR Newswire
07.04.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

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Rize Medical Cannabis and Life Science ETF5.0522 USD IE00BJXRZ273
06 April 2022

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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF5.0840 USDIE00BLRPQH31
06 April 2022

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RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF2.2103 USDIE00BLRPQJ54

06 April 2022

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RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.6976 USDIE00BLRPRR04

06 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.8662 USDIE00BLRPRQ96

06 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF5.1492 USDIE000HJV1VH3

06 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.9409 USDIE000QRNAC66

06 April 2022
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