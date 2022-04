NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Befesa vor Zahlen zum ersten Quartal von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für den europäischen Dienstleistungssektor erwartet Analystin Sylvia Barker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein allgemein solides erstes Quartal. Bei Befesa passte sie ihre Erwartungen an die jüngsten Metallpreisentwicklungen an. Bei dem Recycling-Spezialisten liege der Fokus auf erwarteten Zielsetzungen für das Gesamtjahr sowie der Entwicklung der Geschäfte in den USA und China./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 22:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1704650164

