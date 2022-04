Warren Buffett hat ein neues Investment gefunden. Über Berkshire Hathaway kaufte der Milliardär eine Beteiligung in Höhe von 4,2 Mrd. US-Dollar an HP. Die Aareal Bank vertagt die Hauptversammlung, um einen Machtwechsel im Aufsichtsrat zu vermeiden. Der Vorstand signalisierte, dass man nun offen für das Angebot der Private Equity Investoren ist. Eckert & Ziegler veröffentlichte nachbörslich die vorläufigen Zahlen für das 1. Quartal. Der Gewinn sank im Jahresvergleich deutlich.Der asiatische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstagmorgen ...

