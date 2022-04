Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern deutlich unter die Räder gekommen. Der DAX startete leicht im Minus und baute seine Verluste immer weiter aus. Zeitweise näherte er sich sogar der Marke von 14.000 Punkten an. Am Ende lag der DAX bei 14.151 Zählern. Marktidee: RWE Die Aktie von RWE legte gestern auch in dem schwachen Marktumfeld zu und war stärkster Wert im DAX. Für Aufwind sorgten das Osterpaket von Wirtschaftsminister Robert Habeck und eine Analystenstudie. Das Papier nähert sich jetzt dem im Februar markierten Zehn-Jahres-Hoch. Sollte der Kurs darüber steigen, wäre auf der Oberseite der Weg zu zwei neuen Zielzonen frei.