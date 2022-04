DJ HBM verkauft Entwicklungsrechte an Astrazeneca

Von Ben Otto

SINGAPUR (Dow Jones)--Die chinesische HBM Holdings verkauft die Rechte für einen in der Entwicklung befindlichen Tumor-Antikörper an Astrazeneca. Der Deal könnte bis zu 350 Millionen US-Dollar wert sein. Die HBM-Aktie gewann im Handel in der Spitze bis zu 65 Prozent.

Wie das in Schanghai ansässige biopharmazeutische Unternehmen mitteilte, hat es eine Vereinbarung mit dem schwedisch-britischen Pharmariesen Astrazeneca über die Entwicklung und Vermarktung eines Antikörpers getroffen, der auf die Beseitigung von Tumoren abzielt. Der neuartige bispezifische Antikörper mit der Bezeichnung HBM7002 befindet sich derzeit in der präklinischen Phase.

HBM erhält eine Vorauszahlung von 25 Millionen US-Dollar und kann bei Erreichen von Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteinen bis zu weitere 325 Millionen US-Dollar erhalten. Das Unternehmen hat außerdem Anspruch auf Lizenzgebühren von Astrazeneca, hieß es.

Das Geschäft "markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschäftsentwicklung des Unternehmens und bestätigt das Potenzial der Technologieplattform und der Innovationsfähigkeit des Unternehmens", so HBM.

Die Aktien notierten zuletzt in Hongkong 31 Prozent im Plus.

