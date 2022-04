FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Flatexdegiro mit "Outperform" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Wachstumsprofil des Online-Brokers werde am Markt nicht richtig wertgeschätzt - und dies trotz potenzieller Kurstreiber, schrieb Analyst Martin Marandon-Carlhian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie sei eine attraktive Einstiegschance in ein Unternehmen, das mit Marktanteilsgewinnen exzellente Erfolge vorweisen könne./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 16:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 18:10 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

FLATEXDEGIRO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de