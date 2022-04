AIR FP-Airbus hat im März etwa 60 Flugzeuge ausgeliefert: KreiseVOLVB SS-Cevian thought to be considering taking a stake - local pressSBER-LI -LONDON FRIERT ASSETS VON SBERBANK UND CREDIT BANK OF MOSCOW EINVNN SW-Die Schweizer Bank hat in den ersten Monaten des Jahres in der Vermögensverwaltung für Private erneut hohe Neugeldzuflüsse verzeichnet.ATL MI-Blackstone arbeitet nach Informationen von Insidern mit der italienischen Unternehmerfamilie Benetton an einer möglichen Übernahmeofferte für die italienische Infrastruktur-Holding Atlantia ARL-Aareal Bank schließt Bietervereinbarung, im Fokus auch AareonALV-BNP Parisbas, Cardif und SocGen zeigen Interesse an Allianz Französiche Lebensvers.Unit(Generation Vie ), Les Echos DBK-Deutsche Bank sucht 3.700 indische Mitarbeiter für ...

