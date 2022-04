Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Weiter nach unten ging es für den heimischen Markt, der ATX musste den dritten Tag in Folge nachgeben und beendete den Tag mit einer 2,6% tieferen Notierung. Belastend auf die Stimmung wirkte, dass es keine echten Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu geben scheint, dazu kamen die Sorgen wegen neuer europäischer Sanktionen gegen Russland und einer möglichen Retourkutsche, was die Wirtschaftsentwicklung immer stärker belasten könnte. Zusätzlich drückten Inflationssorgen auf die Kauflust, die von weiter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen angeheizt werden. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission für ein Embargo russischer Kohle-Importe wird in Brüssel weiter auch ...

