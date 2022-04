Obertshausen, April 2022 - In den vergangenen Tagen stieg die Rendite für zweijährige US-Staatsanleihen über die der Zehnjährigen: eine inverse Zinskurve, die jetzt für Rezessionsangst an den Märkten sorgt. "Doch solche Angst ist unangebracht", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Um wirklich den Auftakt zu einem Bärenmarkt zu sehen, ist der eine Datenpunkt viel zu wenig." So ist bislang nur ein kleiner Teil der Zinsstrukturkurve invertiert - und das ist nicht der aussagekräftigste. ...

