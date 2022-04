Die 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68) will eine gleichbleibende Dividende von 0,11 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021 an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 4,75 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf dieser Basis bei 2,32 Prozent. Im Jahr 2018 wurde erstmals eine Dividende von 0,10 Euro für das Geschäftsjahr 2017 an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...