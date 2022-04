Wie alle Wahlen hat auch die kombinierte Wahl in Serbien am vergangenen Wochenende Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Zu den Gewinnern gehört unbestreitbar der serbische Präsident Alexander Vucic - ebenso jedoch der Bergbaukonzern Rio Tinto. Dieser kann nun auf eine Wiederbelebung des Jadar Lithium Projekts in dem Balkanland hoffen. Aleksandar Vucic hat die serbischen Wahlen gewonnen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...