HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SMA Solar nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das vergangene Jahr sei erheblich von einmaligen Faktoren beeinflusst worden, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das laufende Jahr werde herausfordernd, vor allem wegen fortgesetzter Lieferengpässe bei Halbleitern für die vom Unternehmen hergestellten Wechselrichter./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0DJ6J9

