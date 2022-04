Warren Buffett ist weiterhin in Shoppinglaune. Anfang der Woche kaufte seine Investmentholding Berkshire Hathaway 121 Millionen Aktien von HP im Wert von 4,2 Milliarden Dollar. Zuletzt hatte Buffett verstärkt auf Öl gesetzt und seine Anteile an Occidental-Petrolium ausgebaut. AKTIONÄR-Leser liegen mit HP gut im Plus."Berkshire Hathaway ist einer der angesehensten Investoren der Welt und wir begrüßen sie als Investor bei HP", so die Reaktion des Herstellers von Laptops. Die HP-Aktie reagierte mit ...

