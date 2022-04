In dieser Folge des Digital Insurance Podcast spricht Digital-Experte Jonas Piela mit Benedikt Kalteier von der CosmosDirekt darüber, wie man ein Unternehmen Data-driven macht und an welchen Stellen das keinen Sinn ergibt. Die CosmosDirekt wurde 1950 gegründet und hat ihren Sitz in Saarbrücken. Seit 1982 sieht sie sich als Direktversicherer und seit 1996 als Online-Versicherer. 1998 wurde sie Teil der Generali. Im Bereich Online-Versicherung gehört die CosmosDirekt in Deutschland zu den führenden ...

