Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Freenet. Die Aktie hat sich in den vergangenen Monaten auch in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet. Fundamental sieht es aktuell gut auch. Für weiteren Schub könnte das Thema Stagflation sorgen. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.