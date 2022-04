Mehr als 15 Marken haben die Airship App-Experience-Plattform AXP vor Markteinführung getestet. Die Ergebnisse: Kundenbindungsraten steigen an, das Onboarding neuer Nutzer fällt leichter, Entwickler sind entlastet. Jetzt startet Airship AXP im Markt und gibt Marken damit ab sofort die volle Kontrolle über die Erstellung und Anpassung nativer, codefreier App-Erlebnisse für eine transparente Interaktion mit den Verbrauchern, die Mehrwerte schafft.

Mobile Apps sind inzwischen der Kern digitaler Shoppingerlebnisse: Sie generieren mehr als dreimal so viel Umsatz und Transaktionen wie andere Kanäle. Allerdings zeigen Daten von u.a. Apptopia, dass die Bindungsraten von App-Nutzern in den letzten drei Jahren kaum gestiegen sind, obwohl die Zahl der weltweiten App-Downloads weiter zunimmt. Um das zu ändern und damit mehr Unternehmen mobile Apps zu hochwertigen Interaktionen und nicht nur als Kanal für Werbebotschaften einsetzen können, startet Airship, Anbieter für mobile App-Experiences, ab sofort die App-Experience-Plattform 'AXP'. Ziel der SaaS-Plattform ist es, Marken dabei zu unterstützen, den gesamten Lebenszyklus von Mobile App Experiences (MAX) erfolgreich zu gestalten.

Dabei ermöglicht AXP es Produkt-, Online- und Marketing-Teams, native App-Erlebnisse ohne Code, laufenden Entwickler-Support oder App-Updates zu erstellen, zu optimieren und zu veröffentlichen. Auf diese Weise verbessert sich die kontinuierliche Gewinnung und Bindung von App-Nutzern sowie gleichzeitig die Erfassung von First-Party- und Zero-Party-Daten. AXP vereint native App-Erlebnisse, Customer-Journey-Orchestrierung und App-UX-Experimente mit No-Code-Ansätzen und intuitiven visuellen Benutzeroberflächen. Es entlastet Entwicklungsteams, die sich verstärkt innovativen, marktdifferenzierenden App-Funktionen widmen können.

Mit Einführung der Plattform und den damit verbundenen Funktionen leistet Airship einen passgenauen Beitrag, Markenerlebnisse einzigartig zu gestalten. In seinem Report "Make Marketing More Than A Message" vom August 2021 sagt Forrester Research, Inc.: "Die besten Markenerlebnisse erreichen Kunden in entscheidenden Momenten, nicht nur auf Kanalebene. Um dieses Maß an Personalisierung zu erreichen, müssen Marken im Hinblick auf Momente gestalten. (...) Marketer sind in allen wichtigen Geschäftsbereichen (nicht nur bei Medien und Botschaften) innovativ, indem sie das gesamte Erlebnis so gestalten, dass es ihre Marke in den Augen ihrer Kunden differenziert." (Gratisexemplar bis zum 27.06.2022 verfügbar)

Mehr als 15 führende Marken haben die AXP-Innovationen wie AXP Mobile Data Hub, AXP Scenes, AXP Surveys und AXP Preference Center vor Veröffentlichung getestet, um den Nutzen für ihr Unternehmen zu bewerten und Feedback für die laufende Weiterentwicklung zu geben. Hier ausgewählte Statements:

Joseph Brooks, Head of Product, Shell plc.: "Die Shell-App ist das Herzstück des Mobilitätserlebnisses unserer Kunden, denn sie ermöglicht es ihnen, in einem einfachen Schritt zu bezahlen und zu sparen. Mit den Echtzeit-Benachrichtigungen und der In-App-Automatisierung von Airship haben wir unsere Kundenbindungsrate um das Dreifache und unsere aktive Nutzerbasis um das Dreieinhalbfache gesteigert. Die neuen Funktionen der App-Experience-Plattform (AXP) werden dazu beitragen, unsere Time-to-Market und unsere Agilität bei der Optimierung des Nutzer-Onboardings und dem Einholen von In-App-Feedback drastisch zu beschleunigen, um das App-Erlebnis weiter zu verbessern."

Michael Lowe, Vice President, Digital Strategy Partnerships, NBC Sports Group: "Sportfans verlangen die besten und am meisten personalisierten App-Erlebnisse. Deshalb halten unsere Teams ständig Ausschau nach Möglichkeiten für kontinuierliche Innovationen, die das Onboarding von Nutzern erleichtern, die Akzeptanz neuer Funktionen vorantreiben, neue Formen des Content-Franchising ermöglichen und wertvolles Nutzer-Feedback einholen. Die App-Experience-Plattform von Airship bietet uns neue Möglichkeiten, wertvolle Zeit bei der Produktentwicklung zu sparen, sodass unser Team schneller die Journey jedes Fans optimieren kann."

Laurent Claramonte, Leiter der Datenanalyse für Produkte und mobile Apps: "Unser gesamtes Team bei Orange France war von der neuen App-Experience-Plattform von Airship überrascht und begeistert. Bei insgesamt mehr als zehn Apps, darunter TV-, Smart-Home- und Messaging-Apps wie Orange TV oder Orange Mail, entlasten neue Funktionen wie AXP Scenes unsere Entwickler. Sie können sich auf neue Innovationen konzentrieren, weil unsere Product Owner nun selbstständig native, bildschirmübergreifende Erlebnisse optimieren, um die Akzeptanz von Funktionen zu fördern. Die App-Experience-Plattform (AXP) stellt einen Wendepunkt dar, weil wir damit weit über werbe- und messagingbasierte Ansätze hinausgehen können, um das Onboarding und die Bindung an die App zu verbessern und größere Kundenzufriedenheit und Kundentreue zu erreichen."

Ismail Elshareef, Chief Product Officer OneFootball: "Als die beliebteste Fußball-Medienplattform der Welt fügt OneFootballständig neue Funktionen, Produkte und Inhalte hinzu, um mehr als 100 Millionen Fußballfans pro Monat ein intensives und vollständig personalisiertes Erlebnis zu bieten. Mit AXP Scenes können wir den Fans ein besseres Onboarding für diese neuen Erlebnisse bieten, mehr Informationen für eine stärkere Personalisierung sammeln und besser sicherstellen, dass unsere Kunden genau das bekommen, was sie von OneFootball wollen."

Brett Caine, CEO und Präsident von Airship: "Messaging ist nur bis zu einem gewissen Grad geeignet, App-Nutzer zu binden und zu monetarisieren. Marken müssen wertvolle und relevante Erlebnisse in den Momenten bieten, in denen die Menschen sich mit der App beschäftigen, um gegenseitigen Werteaustausch als Voraussetzung für dauerhafte Beziehungen zu schaffen. Mit AXP bieten wir Unternehmen beispiellose Flexibilität, ihre Kunden besser zu verstehen und ihnen App-Erlebnisse zu bieten, die sie für ihre Treue belohnen."

Weitere Informationen:

Webinar zu aktuellen Informationen zu Einstellungen, Präferenzen und Verhaltensweisen der Verbraucher in Bezug auf Datenschutz am 14. April 2022 mit Gastrednerin Stephanie Liu, Analystin bei Forrester Research, Inc., sowie Mike Herrick, SVP of Technology von Airship: Hier geht's zur Registrierung.

Weitere Einzelheiten zu dieser Ankündigung finden Sie in diesen E-Books zu MAX und AXP.

Über Airship

Niemand verfügt über mehr Wissen, leistet und engagiert sich mehr als Airship, wenn es darum geht, Marken zu helfen, mobile App-Erlebnisse zu gestalten.

Seit Beginn der Entwicklung von Apps hat Airship die ersten Werbebotschaften erstellt und dann um einen datengestützten Ansatz auf alle Re-Engagement-Kanäle (Mobile Wallet, SMS, E-Mail), App-UX-Experimente und das Feature-Release-Management erweitert. Mit der Airship App Experience Platform (AXP) können Unternehmen nun selbständig native App-Erlebnisse erstellen und anpassen ohne laufenden Entwickler-Support oder App-Updates.

Mit Billionen von mobilen App-Interaktionen für Tausende von globalen Marken haben die Technologie und die umfassende Branchenexpertise von Airship dafür gesorgt, dass Apps zum digitalen Zentrum der Kundenerfahrung, Markentreue und Monetarisierung geworden sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220406006112/de/

Contacts:

Rückfragen richten Sie gerne an:

KOSCHADE PR

Tanja Koschade

Tel.: +49 (0)89 55 06 68 50

tanja@koschadepr.de

www.koschadepr.de

Wenn Sie keine Presseinformationen mehr von uns erhalten möchten, können Sie sich über diesen Link abmelden.