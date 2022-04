PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der europäische Pharmasektor ist am Donnerstag auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen. Zuletzt lag der Stoxx Europe 600 Health Care mit 1,1 Prozent im Plus bei 1120 Punkten und war der größte Gewinner auf dem Sektortableau. Schon in den vergangenen drei Börsentagen hatte der Pharmasektor jeweils neue Höchststände erreicht. Vom jüngsten Tief unter 960 Punkten Anfang März beträgt der Gewinn knapp 17 Prozent.

Normalerweise wäre der Pharmasektor kein Profiteur steigender Zinsen, merkte Pharma-Analyst Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank an. Die starke Inflation müsste vielmehr vor allem hoch bewertete und wachstumsstarke Schwergewichte wie Astrazenaca , Novartis oder Roche belasten. "Das war seit Jahresbeginn aber nicht der Fall", schrieb der Experte. Die Aufwärtsbewegung könne durchaus noch fortdauern. Bei Anlegern profitieren Pharmawerte im unsicheren Umfeld wohl vor allem von ihren Defensivqualitäten./bek/ag/jha/

