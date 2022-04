BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge hat in der Debatte über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland für den "Kompromissvorschlag" der Union geworben. "Wir strecken Ihnen die Hand entgegen", sagte Sorge am Donnerstag im Bundestag an die Fraktionen der Ampel-Koalition gerichtet. Es gehe vor allem darum, Vorsorge zu treffen.

Sorge sprach von einem ausgewogenen Vorschlag der Union. Er warf der Ampel vor, nicht ernsthaft auf die Union zugegangen zu sein. Die Union schlägt einen "Impfvorsorgemechanismus" vor. Die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur solle künftig bei einem "möglichst schonendem Eingriff in die Freiheitsrechte" gewährleisten werden, wie es in dem Antrag heißt. Zunächst solle es eine Datengrundlage über den Impfstatus der verschiedenen Altersgruppen in Form eines Impfregisters geben. Zweitens solle die Impfkampagne intensiviert werden. Drittens solle es eine vorausschauende gesetzliche Regelung geben, die mit einem gestuften Impfmechanismus Deutschland gut schütze.