Geschäftsjahr 2021: Gothaer weiter auf Wachstumskurs - insbesondere im Firmenkundengeschäft



Ad hoc Mitteilung Geschäftsjahr 2021: Gothaer weiter auf Wachstumskurs - insbesondere im Firmenkundengeschäft Köln, 7. April 2022 - Bei der Bilanzpressekonferenz präsentiert Konzernvorstand Oliver Schoeller heute sehr gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2021: Trotz Corona-Pandemie und der Unwetterkatastrophe Bernd wuchs der Konzern gemessen an den Beitragseinnahmen um 3,0 Prozent auf 4,69 Milliarden Euro. Dabei tragen alle Sparten zum Wachstum bei. Auch in einem herausfordernden Marktumfeld konnte die Konzern-Eigenkapitalbasis weiter gestärkt werden: Zum Jahresende 2021 lag das Eigenkapital bei 1.422 Millionen Euro (Vorjahreswert 1.326 Millionen. Euro). Der Konzern-Jahresüberschuss stieg um 13,4 Prozent und erreichte 82 Mio. Euro. Die gebuchten Bruttobeiträge der Gothaer Allgemeine Versicherung AG stiegen um 4,2 Prozent auf 2.022 Mio. Euro und überschritten damit erstmalig die Schwelle von zwei Milliarden Euro. Das Geschäft mit Unternehmerkunden erreichte 1.052 Mio. Euro (+5,6%). Der Jahresüberschuss der Gothaer Allgemeine Versicherung AG lag am Jahresende bei 80 Mio. Euro[1]. (Anmerkung: Die Konzernzahlen sind noch vorläufig) Ihre Ansprechpartnerin

Sabine Essing

Presse und Unternehmenskommunikation

Telefon: 0221/ 308-34534

Telefax: 0221/ 308-34530

Gothaer Konzern

Gothaer Allee 1, 50969 Köln

E-Mail:sabine_essing@gothaer.de [1] Vor Ergebnisabführung und vom Organträger belasteter Steuer

