Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -Anywhere365® (https://anywhere365.io/), die Cloud-Dialogmanagement- und Contact-Center-Plattform für das Microsoft 365-Ökosystem, kündigt die Einführung ihres neuen Partnerschaftsprogramm (https://anywhere365.io/partners) an. Das Programm zielt darauf ab, Partner zu belohnen und zu stärken, indem es ihnen alles zur Verfügung stellt, was sie für den erfolgreichen Verkauf, die Implementierung und den Support von Anywhere365 in Unternehmen auf der ganzen Welt benötigen. Zu diesem Zweck hat Anywhere365 einen allumfassenden Partnerschaftsrahmen entwickelt, um die bestmögliche Zusammenarbeit während der gesamten Reise zu gewährleisten.Gemeinsam mit Partnern entwickeltErik van Arkel, Global Head of Partnerships bei Anywhere365: "Unsere Partner sind von zentraler Bedeutung für unser Geschäft und unseren Erfolg; wir haben bei der Entwicklung des Programms eng mit ihnen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass ihre Interessen mit unseren Rahmenbedingungen in Einklang stehen. Alles, vom Produkt selbst bis hin zum Onboarding und dem Programm, ist darauf ausgerichtet, die Partner umfassend zu unterstützen und zu fördern. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Programm unseren Partnern zugute kommen und unsere Arbeitsbeziehungen stärken wird."Chris Goodwill, Vertriebsspezialist für moderne Arbeitsplätze bei Symity: "Wir genießen die enge und offene gegenseitige Partnerschaft mit Anywhere365. Wir stehen zusammen, um unseren Kunden neue und bessere Arbeitsmethoden mit Microsoft Teams zu ermöglichen. Unser Ziel bei der Zusammenarbeit ist es, unseren Kunden stets Lösungen und Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten. Die Produkte von Anywhere365 passen aufgrund ihrer nativen Integration und Roadmap perfekt zu Microsoft Teams."Das PartnerschaftsprogrammDas Partnerschaftsprogramm umfasst drei Stufen, die jeweils auf die Geschäftsstrategien und Ziele der Partner abgestimmt sind, um gemeinsam zu wachsen, die Partnerschaft zu stärken und den Umsatz zu steigern. Die Partner werden Zugang zu einer Reihe von Vorteilen haben, darunter;- Maßgeschneidertes Onboarding, Schulung und Befähigung- Zugang zu unserem Partnerportal, unserer Selbstbedienungszentrale für Partner, um auf die benötigten Informationen zuzugreifen- Marketing-Entwicklungsfonds- Co-Branding-Assets zur Nachfragegenerierung, einschließlich Marketingmaterialien- Regelmäßige Meet the Anywhere365 Technical Expert-Workshops und Einladungen zu anderen Veranstaltungen und WebinarenBotschafter-ProgrammZusätzlich zum Partnerschaftsprogramm startet Anywhere365 ein Ambassador-Programm. Die Partner können Mitglieder ihrer technischen und Vertriebsteams für eine Auszeichnung nominieren, die sowohl dem Einzelnen als auch der Organisation branchenweite Anerkennung für ihr Wissen und ihre Leistungen einbringt.