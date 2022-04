Wir leben in extremen Zeiten. Erst die Pandemie und dann der Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass sich die Anleger mit seltenen Phänomenen auseinandersetzen müssen: Lieferkettenengpässe, Preisexplosionen bei Rohstoffen, Inflationsraten so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Volkswirte kommen gar nicht mehr hinterher, die Entwicklungen zu kommentieren. Der Stresslevel steigt.In der vergangenen Woche war am Markt die inverse Zinskurve zu beobachten: Die zweijährigen US-Staatsanleihen werfen ...

