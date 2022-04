NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re anlässlich eines Investorentags auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Wie Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung betonte, waren Aussagen zur künftigen Gewinnentwicklung im Lebensversicherungsbereich am interessantesten. Der Rückversicherer habe zwar mit seinem 2022er Gewinnziel enttäuscht, rund um die Aussichten im Lebensversicherungsgeschäft sei das Stimmungsbild aber offenbar jetzt auf dem Tiefpunkt. Gleich drei in der Präsentation erwähnte Faktoren sprächen dort für künftig wieder höhere Gewinne./tih/edh



ISIN: CH0126881561

