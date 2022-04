In einen Megatrend und ein starkes Ökosystem zu investieren, das klingt bei einer Growth-Aktie selten nach einem Fehler. Für mich ist die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) eine solche Chance, die momentan außerdem über ein attraktives Bewertungsmaß verfügt. Schließlich notiert die PayPal-Aktie derzeit auf einem Aktienkurs von 108 Euro, was gemessen am Rekordhoch einem möglichen Discount von rund 60 % entspricht. Auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis in den 30ern ist alles andere als zu teuer. Wobei die Marktkapitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...