Der niederländische Ladeinfrastruktur-Spezialist Heliox hat einen für das Unternehmen wichtigen Meilenstein erreicht: Heliox hat nach eigenen Angaben inzwischen Schnellladelösungen in 100 Städten weltweit installiert. Die 100. Stadt ist Seattle, wo Heliox von King County Metro als einer der Ladeanbieter für 40 neue E-Busse ausgewählt wurde. In der Installation an der US-Ostküste sieht Heliox auch ...

