Vielleicht kennst du das Schema: Du schaust auf eine Warren-Buffett-Aktie, kannst mit ihr jedoch nicht so viel anfangen. Aber du beobachtest, wie das Orakel von Omaha eine erste Position aufbaut. Und fragst dich: Was macht der Starinvestor hier eigentlich? Häufig verdoppelt Warren Buffett mit dieser Aktie seinen Einsatz. Zwar nicht immer, wie zum Beispiel seine Airline-Beteiligungen zeigten. Aber die Bank of America, die der Starinvestor vor ein, zwei Jahren nachgekauft hat, ist ein gutes Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...