Mainz (ots) -Drei Tage Konzerte und Comedy im Technik Museum Speyer, 17. bis 19. Juni 2022 / Medienwelt des SWR in ihrer Vielfalt erlebenDas Programm steht, der Ticketvorverkauf geht los. Das diesjährige SWR Sommerfestival findet in Speyer vom 17. bis 19. Juni 2022 im Technik Museum vor außergewöhnlicher Kulisse statt. SWR1, SWR3, SWR4 und das SWR Fernsehen laden herausragende Comedians, Musikerinnen und Musiker auf ihre Bühne ein: The Boomtown Rats mit Bob Geldof, Onkel Fisch, Nikita Miller, "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie", Markus Krebs, Matthias Reim, Beatrice Egli, Münchener Freiheit und Michelle. Der Kartenvorverkauf für die Abendveranstaltungen beginnt am 7. April 2022. In der Medienwelt geht es am Sonntagmittag ums Mitmachen und Erleben - diese ist eintrittsfrei.SWR1 Open Air: The Boomtown Rats mit Bob GeldofBob Geldof und herausragende Musiker:innen aus Rheinland-Pfalz eröffnen am Freitag, 17. Juni, das Sommerfestival. Der Abend beginnt mit Bands bzw. Künstler:innen aus Rheinland-Pfalz. Sie sind die Gewinner:innen des Big Stage Contests, den SWR1 Rheinland-Pfalz ab dem 23. Mai 2022 on air veranstaltet. Talentierte Künstler:innen treten bei diesem Landes-Contest an und SWR1 Hörer:innen entscheiden, wer seine/ihre Musik in Speyer auf der großen Festivalbühne präsentieren darf. Auf die Musiker:innen aus dem Land folgen The Boomtown Rats mit Bob Geldof, Pete Briquette, Garry Roberts und Simon Crowe. Damit holt SWR1 echte Legenden auf die Festival-Bühne nach Speyer. 1975 gründen die jungen Musiker aus Irland eine Band. Sie benennen sich nach den Arbeitern auf boomenden amerikanischen Ölfeldern, den Boomtown Rats. Vier Jahre später landen sie mit "I don't like Mondays" einen Welthit. Unvergessen ist das Live-Aid-Konzert: Nachdem Frontsänger Bob Geldof eine Dokumentation über hungernde Menschen in Äthiopien gesehen hat, will er helfen. Er veranstaltet das bis dahin größte Konzert der Welt mit dutzenden Stars, zeitgleich in London und Philadelphia.SWR3 Comedy Open Air mit Markus Krebs u. a.Der zweite Abend, Samstag, 18. Juni, gehört mit dem SWR3 Comedy Open Air ganz dem Humor. Auf der Bühne stehen einige der lustigsten Comedians, die auf SWR3 zu hören sind wie Onkel Fisch: Markus Riedinger und Adrian Engels bewegen sich auf dem Pfad der satirischen Erleuchtung. Im Gepäck haben sie "Onkel Fischs Empörungswelle". Ebenfalls auf der Bühne steht Nikita Miller. Er erzählt aus dem prallen Leben. Dass er Comedy kann, bestätigt ihm sein Erfolg, denn er wurde bereits mit sechs Comedy-Preisen ausgezeichnet. Wiebke Eymess und Friedolin Müller sind bekanntermaßen als Duo "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie" unterwegs. Auf der Bühne hat das real-fiktive Liebespaar seine eigene Form des Kabaretts gefunden - sie plaudern und streiten sich unterhaltsam, singen und tanzen bis Markus Krebs das Ruder übernimmt. Er bringt das Ruhrpott-Feeling aus seiner Heimat auf die Bühne. Mit Sonnenbrille und Wollmütze sitzt er auf seinem Barhocker und erzählt von absurden Situationen und Anekdoten aus seinem Leben. Herrlich schräge Doppeldeutigkeiten folgen auf geistreiche Wortwitze. Genau sein Ding: "Markus Krebs live" eben.Die Medienwelt des SWR erlebenAm Sonntag können Interessierte von 12 bis 17:30 Uhr die Medienwelt des SWR erkunden. In der kostenlosen Festivalmeile ist in Redaktionszelten der Blick hinter die Kulissen von Radio, Fernsehen und Online möglich. Moderator:innen und Reporter:innen sind vor Ort und beantworten die Fragen des interessierten Publikums. Besucher:innen können sich selbst in der Moderation von Nachrichten ausprobieren oder mit VR-Brille und Smartphone in den virtuellen SWR eintauchen - eine Medienwelt zum Anfassen. Mit Angeboten für Kinder und einem eigenen Bühnenprogramm erwartet Groß und Klein ein abwechslungsreicher Nachmittag mit musikalischen Acts, Spiel, Spaß und Gesprächen. Die "Anonyme Giddarischde", fünf Musiker aus der Pfalz, werden am Sonntagmittag für ordentlich Stimmung sorgen. Auch Comedian Tim Poschmann wird auf der Bühne sein Publikum unterhalten. Für ihn gibt es nichts Schöneres, als "die Menschen zum Lachen zu bringen", wie er selbst sagt.Matthias Reim, Beatrice Egli, Münchener Freiheit, Michelle beim SWR4 SchlagerfestDen krönenden Abschluss des SWR Sommerfestivals bildet das SWR4 Schlagerfest am Sonntagabend, 19. Juni. Dort werden Matthias Reim, Beatrice Egli, die Münchener Freiheit und Michelle die Herzen aller Fans höherschlagen lassen. Matthias Reim startete 1990 mit "Verdammt ich lieb' dich" durch. Seitdem gehört er zu den Großen der Szene. Mit seinem neuen Album "Matthias" knüpft er an frühere Erfolge an. Beatrice Egli steht für die junge Generation am Schlagerfirmament. Die Schweizerin sang sich mit "Mein Herz" genau in eben dieses Herz des Publikums. Eine besondere Anziehung hat die Musik der "Münchener Freiheit". Bei ihren Auftritten dürfen Kult-Klassiker wie "Ohne Dich (schlaf' ich heut' Nacht nicht ein)" oder "Tausendmal Du" nicht fehlen. Aber auch ihre neuen Hits lassen die Fans jubeln. Für Michelle war es immer die Liebe zur Musik, die sie angetrieben und inspiriert hat. In diesem Jahr feiert sie ein Bühnenjubiläum, ihr aktuelles Album "30 Jahre Michelle - Das war's... noch nicht!" ist Programm. Und wenn die letzten Töne des SWR4 Schlagerfestes verklungen sind, dann geht auch das SWR Sommerfestival in Speyer zu Ende.Der Vorverkauf der Tickets beginnt am 7. April 2022Sitzplatz-Tickets sind erhältlich unter SWR.de/sommerfestival oder telefonisch unter 06131 929 21321 und kosten pro Person am Freitag 29,- Euro, am Samstag 19,- Euro und am Sonntag 25,- Euro. Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. 2,- Euro Servicegebühr pro Bestellung (Postversand innerhalb Deutschlands 2,90 Euro extra). Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Rollstuhlfahrer:innen und Begleitpersonen. Bezüglich Corona gilt die dann für Rheinland-Pfalz gültige Verordnung.Ein Euro Spende an Herzenssache für Kinder aus der UkraineEin Euro pro Ticket geht zugunsten des "Herzenssache e. V.". Herzenssache, die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank, unterstützt ukrainische Kinder und Jugendliche, die in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland einen sicheren Zufluchtsort suchen.Das Programm im ÜberblickFreitag, 17. Juni 2022, 19:30 Uhr: SWR1 Open Airmit "SWR1 Big Stage Contest" und im Anschluss The Boomtown Rats mit Bob Geldof;Eintritt: 29,- EuroModeration: Micheal LuegSamstag, 18. Juni 2022, 20 Uhr: SWR3 Comedy Open AirMit Onkel Fisch, Nikita Miller, "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie" und Markus Krebs; Eintritt: 19,- EuroModeration: Kemal GogaSonntag, 19. Juni 2022, 12 bis 17:30 UhrSWR Medienwelt - TV, Radio und Online zum Erleben und Mitmachen; Eintritt freiSonntag, 19. Juni 2022, 20 Uhr: SWR4 Schlagerfestmit Matthias Reim, Beatrice Egli, Münchener Freiheit und Michelle; Eintritt: 25,- EuroModeration: Anna Lena DörrAusstrahlung im SWR Fernsehen am 2. Juli 2022, 22:20 UhrSWR Sommerfestival auch in Baden-WürttembergIn Baden-Württemberg findet das SWR Sommerfestival vom 3. bis 6. Juni 2022 auf dem Schlossplatz Stuttgart statt.Weitere und aktuelle Informationen unter SWR.de/sommerfestival. (https://www.swr.de/sommerfestival/index.html)Informationen, kostenloses Bildmaterial zum Download und weiterführende Links unterhttp://swr.li/swr-sommerfestival-speyer-2022Fotos auch über ARD-Foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Heike Rossel, Tel. 06131 929 33272, heike.rossel@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5191242