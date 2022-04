Gurgaon, Indien (ots/PRNewswire) -- Vereinbarung sieht vor, dass das japanische Unternehmen Mitsui 49 % der Anteile an dem Projekt übernimmt- ReNew unterzeichnete letztes Jahr eine 400-MW-Round-The-Clock-Vereinbarung (RTC) zur Lieferung von Strom an die Solar Energy Corporation of India (SECI)- Für die 400 MW PPA wird das Unternehmen 1.300 MW an erneuerbarer Energiekapazität und bis zu 100 MWh an Batteriespeichern installierenReNew Power ("ReNew", RNW, RNWWW: NASDAQ), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energien, hat eine Partnerschaft mit Mitsui & Co, Ltd. ("Mitsui", 8031.T-JP: Tokyo Stock Exchange), ein weltweit führendes Handels- und Investmentunternehmen, agbeschlossen.Im Rahmen der Partnerschaft wird Mitsui in das von ReNew entwickelte RTC-Projekt für erneuerbare Energien investieren.Das RTC-Projekt besteht aus drei neu errichteten Windparks und einem Solarpark mit Batteriespeicher (insgesamt 1.300 MW plus bis zu 100 MWh Batteriespeicher) in den Bundesstaaten Rajasthan, Karnataka und Maharashtra und liefert 400 MW Strom an SECI, eine staatliche indische Einrichtung mit einem AA+-Rating für Inlandsschulden von ICRA, einer Tochtergesellschaft von Standard & Poor's.Der kommerzielle Betrieb des Projekts soll im dritten Kalenderquartal 2023 aufgenommen werden. ReNew wird über seine Tochtergesellschaften auch die EPC-, O&M- und Projektmanagementaufgaben für das RTC-Projekt übernehmen.Der 25-jährige PPA für das Projekt, der erste PPA für erneuerbare Energien in Indien, wurde letztes Jahr mit SECI für die Lieferung von Strom zu einem Preis von 2,90 \u20b9/kWh (~ 3,8 US\u00a2) unterzeichnet, der 15 Jahre lang jährlich um 3 % steigen und sich dann für die restliche Laufzeit des Projekts stabilisieren wird.Indien, der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen weltweit, hat sich auf dem COP26-Gipfel in Glasgow im vergangenen Jahr verpflichtet, bis zum Jahr 2030 eine installierte Kapazität von 500 GW aus nicht-fossilen Brennstoffen zu erreichen und bis dahin 50 % seiner gesamten Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Das RTC-Projekt wird zur Erreichung dieses Ziels beitragen und die Politik der indischen Regierung unterstützen, den Sektor der erneuerbaren Energien als Teil der historischen sauberen Energiewende des Landes auszubauen.Sumant Sinha, Gründer, Vorsitzender und CEO von ReNew Power, sagte zu dieser Partnerschaft mit Mitsui: "Das RTC-Projekt, das erste seiner Art in Indien, liefert den kostengünstigsten und emissionsfreien Strom aus erneuerbaren Energien rund um die Uhr. Wir sind stolz darauf, mit Mitsui, einem führenden globalen Mischkonzern, zusammenzuarbeiten, um Indiens grünen Energiewandel zu unterstützen, und freuen uns darauf, diese Partnerschaft in Zukunft zu stärken."Ryoichiro Uno, General Manager für Infrastrukturprojekte in Indien, dem Nahen Osten und Afrika bei Mitsui, sagte: "Unsere Aufgabe ist es, durch die Entwicklung der Infrastruktur eine bessere Zukunft für die Menschen auf der ganzen Welt zu schaffen. Wir betrachten Indien aus vielen Gründen als einen äußerst vielversprechenden Markt, unter anderem wegen seines hohen Wirtschaftswachstums und seines starken Engagements für die Dekarbonisierung. Durch dieses Projekt wird Mitsui gemeinsam mit ReNew den Übergang zu sauberer Energie in Indien beschleunigen und zur erfolgreichen Entwicklung des Projekts beitragen, indem wir unsere umfassende globale Erfahrung in der Entwicklung von Energieprojekten sowie unser weitreichendes Geschäftsnetzwerk in verschiedenen Branchen nutzen. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit zwischen Mitsui und ReNew über dieses RTC-Projekt in Indien hinaus weiter auszubauen."1,0 US$ = 76,29 INR (Stand: 27.03.2022)Informationen zu ReNewReNew ist einer der größten unabhängigen Stromproduzenten für erneuerbare Energien (EEG) in Indien und auf der ganzen Welt. ReNew entwickelt, baut, besitzt und betreibt Windenergie-, Solarenergie- und Wasserkraftprojekte im Versorgungsmaßstab. Zum 1. Februar 2022 verfügte ReNew über ein Gesamtportfolio von 10,2 GW an Projekten für erneuerbare Energien in ganz Indien, einschließlich in Auftrag gegebener und zugesagter Projekte.Informationen zu MitsuiMitsui & Co. Ltd. ist eines der führenden japanischen Handels- und Investmentunternehmen, das 1947 gegründet wurde und mit rund 45.000 Mitarbeitern in 63 Ländern/Regionen in verschiedenen Geschäftsbereichen weltweit präsent ist. Das strategische Hauptziel von Mitsui besteht darin, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen und durch seine Geschäftsaktivitäten zur Entwicklung von Ländern und Regionen auf der ganzen Welt beizutragen und gleichzeitig den Klimawandel und andere globale Probleme anzugehen. In diesem Zusammenhang hat sich Mitsui das Ziel gesetzt, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 auf die Hälfte des Wertes von 2020 zu reduzieren und bis 2050 eine Netto-Null-Emission zu erreichen. Mitsui besitzt derzeit 65 Kraftwerke in 22 Ländern mit einer Bruttokapazität von 39,6 GW und einer Nettokapazität (Mitsuis Anteil) von 10,8 GW.Kamil.zaheer@renewpower.inanurit.kanti@renewpower.ininvestors@renewpower.inPresseanfragen:Kamil ZaheerKamil.zaheer@renewpower.in+ 91 9811538880Anurit Kantianurit.kanti@renewpower.in+91 9920190905Nathan JudgeAnunay Shahiinvestors@renewpower.inCorporate Communications DivisionTelefon: +81-80-5912-0321Fax: +81-3-3285-9819Logo: https://mma.prnewswire.com/media/653741/ReNew_Power_New_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1782126/Mitsui_Logo.jpgOriginal-Content von: Renew Energy Global Plc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090004/100887645