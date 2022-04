Der Ukrainekrieg hat für gewaltige Sprünge bei den Energiepreisen gesorgt. Ein verknapptes Angebot trifft auf gleichbleibende Nachfrage, in der Folge steigen die Preise. Mittelfristige Abhilfe ist nur durch ebenso schnelle Investitionen möglich. "Dazu ist es notwendig, schnell privates Kapital zu mobilisieren", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat bei Fair Alpha. Doch auch hier gibt es Grenzen - und neue Chancen. So steht nicht nur ein Ausbau der Erneuerbaren Energien an. "Die gesamte Energiewirtschaft inklusive der Infrastruktur muss umgebaut werden", sagt Knoblach. "Dies erfordert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...