Von einem nicht näher benannten Fahrzeughersteller aus Asien konnte man einen Serienauftrag für V-förmige Displays in die Bücher nehmen. Durch ihre spezielle Form bieten die Displays hohen Komfort und eine gute Ergonomie, was dem Fahrer die Erfassung wichtiger Informationen vereinfacht. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 1 Mrd. €. Damit summiert sich Contis Auftragsbestand für Displaylösungen nunmehr auf 5,5 Mrd. €. Das entspricht knapp 15 % des für 2022 erwarteten Umsatzes von 37,4 Mrd. €. Die Aktie dürfte bei rund 60 € ihren vorläufigen Boden gefunden haben. Mit einem KGV von knapp 11 ist sie weiterhin sehr günstig.



