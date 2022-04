DGAP-News: ACTAQUA AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie

ACTAQUA AG stärkt organisatorische und personelle Strukturen für eine nachhaltige Fortführung des profitablen Wachstumskurses



07.04.2022

ACTAQUA stärkt organisatorische und personelle Strukturen für eine nachhaltige Fortführung des profitablen Wachstumskurses Mannheim, 7. April 2022. Die ACTAQUA AG, ein Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft, hat einen Formwechsel von der bisherigen Rechtsform der GmbH in eine Aktiengesellschaft vollzogen. Gleichzeitig verstärkt das Unternehmen das Management mit Michael Bsirske als CFO. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Dr. Hanns Martin Schindewolf. Mit der Plattform PAUL verfügt ACTAQUA über eine führende Smart Building-Plattform für vernetzte und digital gesteuerte Gebäudetechnik in Deutschland. Mit ihrem profitablen Geschäftsmodell verzeichnete ACTAQUA auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2021 einen Anstieg der Gesamtleistung von rund 150 % auf EUR 12,8 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 53 %. Die jüngsten Zahlen belegen den erfolgreichen Ausbau des Kundenstamms sowie die Weiterentwicklung der Plattform um zusätzliche Anwendungsgebiete. Mit PAUL adressiert ACTAQUA alleine in Deutschland ein potentielles Marktvolumen von mehreren Milliarden Euro. Angesichts der großen Marktpotenziale strebt ACTAQUA auch für 2022 und darüber hinaus eine Fortsetzung des Wachstumskurses an. Mit dem Formwechsel in eine Aktiengesellschaft vollzieht ACTAQUA dabei einen weiteren Schritt zur stetigen Professionalisierung und Konsolidierung der Gruppenstruktur und unterstreicht den eigenen Anspruch an gute Corporate Governance und Agilität. Die bisherigen Geschäftsführer der ACTAQUA GmbH, Maiko Dufner und Steffen Römer, bilden nunmehr den Vorstand der ACTAQUA AG. Michael Bsirske ist seit dem 1. April 2022 CFO und berichtet direkt an den Vorstand. Herr Bsirske, Diplom-Betriebswirt (FH), war nach Stationen bei PricewaterhouseCoopers und Deloitte in Frankfurt und New York sowie bei Heidelberger Druckmaschinen zuletzt stellvertretender CFO bei der Unzer GmbH in Heidelberg. Mit Dr. Hanns Martin Schindewolf konnte zudem ein erfahrener Manager als Aufsichtsratsvorsitzender gewonnen werden, der in Vergangenheit in verschiedenen Industriezweigen bereits zahlreiche Geschäftsführung-, Vorstands-, Beirats- und Aufsichtsratsmandate wahrgenommen hat. So war der promovierte Diplom-Kaufmann und Ex-BCG-Berater bereits Geschäftsführer der weltweiten Versicherungsaktivitäten der Daimler Insurance Services GmbH, Mitglied des Vorstands der AXA Versicherung AG, sowie Aufsichtsrat u.a. bei der Roland Rechtsschutzversicherung AG und der AXA easy Versicherung AG. Vor dem Hintergrund der für die Zukunft erwarteten dynamischen Unternehmensentwicklung prüft ACTAQUA kontinuierlich verschiedene Finanzierungsoptionen. In diesem Kontext wurde die Quirin Privatbank AG mit der Sondierung von Möglichkeiten am Kapitalmarkt mandatiert, die auch die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe beinhalten könnte. Pressekontakt

Nicole Messmer-Pohan Pressesprecherin

Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim Telefon +49 62192100141 Mobil +49 15156287178 E-Mail: pressestelle@act-aqua.de Über die ACTAQUA AG: ACTAQUA ist der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. Mit dem Regelsystem PAUL hat ACTAQUA einen Change-Prozess eingeleitet und schafft es, mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bestandsgebäude CO2 neutral zu machen und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aktuell betreut ACTAQUA über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit rund 150.000 Wohneinheiten. Das entspricht aktuell einer CO2-Einsparung von rund 1,5 Mio. Tonnen über die gesamte Laufzeit gerechnet. paul-digital.de

