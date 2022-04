Munsbach (www.fondscheck.de) - Die US-Notenbank hat im März zum ersten Mal seit 2018 die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf die Zielspanne 0,25% bis 0,50% angehoben, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Da sich die Inflation der 10-Prozent-Marke nähere und zudem in den USA nahezu Vollbeschäftigung herrsche, würden weitere Zinsschritte in diesem Jahr als ausgemachte Sache gelten. Zudem sei die US-Wirtschaft weniger direkt von dem Krieg in der Ukraine betroffen und autarker bei der Energieversorgung; bei Öl und Gas sei man quasi Selbstversorger. Die Experten von ETHENEA würden davon ausgehen, dass die Federal Reserve in jedem der verbleibenden sechs FOMC-Sitzungen in diesem Jahr die Zinsen um mindestens 25 Basispunkte, teilweise sogar um 50 Basispunkte, anheben werde. Das würde die Zielspanne für den Leitzins bis Ende des Jahres auf 2% bis 2,25% bringen. 2023 würden weitere Zinsanheben folgen, sodass der Leitzins bis Ende 2023 bei rund 3% und damit über dem Hochpunkt des letzten Zinszyklus im Jahr 2018 liegen könnte. ...

