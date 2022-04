In der letzten Fed-Sitzung sprachen sich Mitglieder für große Zinsschritte (bis zu 50 Basispunkte) aus, falls die Inflation weiter so hoch bleibt.Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sollen die Zinsschritten sollen bewusst kleingehalten werden, aber man schloss größere Schritte bei steigender Inflation nicht aus. Darüber hinaus werden sich die Mitglieder dafür einsetzen, dass die Fed ihre Bilanz um 1,1 Bio. US-Dollar, dies entspricht Anleihen im Wert von 95 Mrd. US-Dollar pro Monat, reduzieren will, laut dem veröffentlichten Sitzungsprotokoll der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...