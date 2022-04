Unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle berichtet Reuters, dass ein Verbot für russische Kohle, das die Europäische Union am Donnerstag genehmigen soll, ab Mitte August in vollem Umfang in Kraft treten soll. Ursprünglich sollte das Verbot ab Mitte Juli in Kraft treten. Die Quelle sagte, dies geschehe, nachdem Deutschland Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...