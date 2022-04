ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. In einer vorherigen Studie habe er Zigaretten-Alternativen der nächsten Generation und die künftigen Regularien als wichtigste Einflüsse der Tabakbranche ausgemacht, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies bringe er nun mit den Aktien in Zusammenhang. BAT ist dabei gemeinsam mit Swedish Match seine bevorzugte Wahl./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 16:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de