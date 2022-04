Die ALBA SE erwarte zwar in den nächsten Jahren eine stabile Geschäftsentwicklung. Von der bisherigen Garantiedividende müsse man jedoch wie schon angekündigt abrücken und die Ausschüttung künftig an die entsprechende Ertragslage angepasst vornehmen. Die Kölner erwarten in den kommenden drei Jahren trotz der aktuellen weltpolitischen Ereignisse eine stabile Geschäftsentwicklung mit einem leichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...