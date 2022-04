Die Entwicklung der Kryptowährung Diem mag Meta auf Eis gelegt haben, glaubt man jedoch aktuellen News, arbeitet die Muttergesellschaft von Facebook jetzt an einer anderen virtuellen Währung. Onlinemedien berichten, dass Meta an der Einführung einer neuen virtuellen Währung arbeitet. Das Projekt läuft demnach unter dem Arbeitstitel "Zero Bucks". Intern soll die Währung in Anlehnung an den Gründer, Vorsitzenden und CEO von Meta, Mark Zuckerberg, aber den Spitznamen "Zuck Bucks" tragen. Meta tendiere Medienberichten zufolge zu einer Art In-App-Währung, die zentral vom Unternehmen ...

