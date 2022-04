Ich habe soeben ein Heibel-Ticker PLUS Update zu Flatex geschrieben: "Der Markt hat immer Recht", lautet ein beliebtes Sprichwort. Ich habe zu viel gesehen und weiß daher, dass "der Markt" - wer auch immer das sein soll - auch mal falsch liegt. Ziemlich oft sogar. Ich habe für Sie am Beispiel von Flatex ausführlich aufgearbeitet, wie so etwas passieren kann. Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass die Aktie von Flatex seit dem vergangenen Herbst zwischen 16 und 22 Euro pendelt. Es gibt ...

