DJ MARKT USA/Wall Street vor Stabilisierung

Der Aktienterminmarkt an der Wall Street deutet am Donnerstag auf eine leichte Erholung nach den Verlusten der Vortage hin. Diese dürfte zwar bei den zuletzt schwer gebeutelten Technologiewerten etwas deutlicher, aber insgesamt nicht sehr kraftvoll ausfallen. Händler sprechen daher auch eher von einer sich anbahnenden Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Der S&P-500 hatte zuletzt unter der 200-Tagelinie geschlossen. Auch einen Tag nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank bleibt es dabei, dass dieses wenig Überraschendes zu Tage gefördert hat. Die Wende der Fed hin zu geldpolitischen Straffungen bei Zinsen und Bilanz laufe, was aber bekannt gewesen sei, heißt es im Handel.

Daher standen Technologie- und Wachstumswerte bereits zuvor unter Abgabedruck. "Es ist wenig überraschend, dass Wachstumstitel die Verluste anführen, bedenkt man deren bekannte Sensibilität für Zinsen. Die (technologielastige) Nasdaq liegt bereits rund 5 Prozent unterhalb ihrer jüngsten Hochs", erläutert Marktstratege Michael Brown von Caxton. Mittelfristig könnten diese Titel aber besser laufen als der Gesamtmarkt, weil der Markt bei nachlassender Konjunktur Wachstum honoriere. Insgesamt bleibe das Börsenumfeld mit Ukraine-Krieg, Russland-Sanktionen, steigender Inflation und Lockdowns in China schwierig, so Stimmen aus dem Handel.

April 07, 2022 06:17 ET (10:17 GMT)

