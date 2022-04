DGAP-Ad-hoc: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

Varengold Bank AG hält Anteil an Grover Group GmbH



07.04.2022 / 12:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Hamburg, 07. April 2022 - Das Berliner Start-up-Unternehmen Grover hat im Rahmen der nun bekanntgewordenen erfolgreichen Umsetzung der Series C Finanzierungsrunde ca. 100 Millionen EUR Eigenkapital eigesammelt. Grover überschreitet damit erstmals bei der Unternehmensbewertung die Schwelle von einer Milliarde US-Dollar. Die Varengold Bank hatte bislang einen Anteil von 2,35% an Grover zum Buchwert von 1,5 Millionen EUR gehalten. Diese Beteiligungshöhe reduziert sich durch die Kapitalerhöhung nunmehr auf 2,08%.

