07.04.2022

Portfoliounternehmen ReViral an Pfizer Paris, 7. April 2022 - Andera Partners, eine führende europäische Kapitalanlagegesellschaft, die sich über ihren Geschäftsbereich Andera Life Sciences auf Investitionen in Unternehmen konzentriert, die zukunftsweisende Therapeutika und Medizintechnik entwickeln, gab heute bekannt, dass Pfizer Inc. eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb des Andera Life Sciences-Portfoliounternehmen ReViral Ltd. abgeschlossen hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird das private biopharmazeutische Unternehmen ReViral für einen Gesamtbetrag von bis zu 525 Millionen US-Dollar einschließlich Vorab- und Meilensteinzahlungen von Pfizer erworben. ReViral ist spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger antiviraler Therapeutika mit anfänglichem Schwerpunkt auf der Behandlung des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV). Die geplante Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen. Andera führte 2015 die Serie A Finanzierung in Höhe von 21 Mio. USD an und beteiligte sich zusammen mit einer Gruppe internationaler Blue-Chip-Investoren auch an den folgenden Finanzierungsrunden. RSV befällt die Atemwege und kann in Hochrisikogruppen wie Kleinkindern, immungeschwächten Personen und älteren Personen zu schweren und lebensbedrohlichen Infektionen der unteren Atemwege führen. Schätzungsweise 64 Millionen Menschen infizieren sich weltweit jedes Jahr mit dem Virus, wobei etwa 160.000 davon an der Infektion versterben. ReViral verfügt über ein Portfolio vielversprechender therapeutischer Arzneimittelkandidaten, darunter Sisunatovir, ein oral verabreichter Inhibitor, der die Fusion des RS-Virus mit der Wirtszelle blockiert. Aktuell wird Sisunatovir in einer klinischen Phase 2-Studie bei Kleinkindern untersucht. Ein zweites Programm konzentriert sich auf die Hemmung der RSV-Replikation und zielt auf das virale N-Protein ab. Der führende Arzneimittelkandidat in diesem Programm befindet sich derzeit in Phase 1 der klinischen Entwicklung. Raphaël Wisniewski, Partner bei Andera Life Sciences und Mitglied des Aufsichtsrats von ReViral, kommentierte: "Wir bei Andera Partners freuen uns, dass wir ein so talentiertes Team von Arzneimittelentwicklern im Bereich RSV unterstützen konnten, vor allem da es in dieser Indikation nur äußerst begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt. Wir sind sehr stolz darauf, dass die bisher geleistete Arbeit von einem weltweit führenden Unternehmen wie Pfizer anerkannt wird, und dass die Entwicklung dieser wichtigen Therapeutika fortgesetzt wird." "Wir sind Andera dankbar, dass sie uns seit den Anfangszeiten des Unternehmens zusammen mit einer Gruppe führender internationaler Investoren finanziert und unterstützt haben. Andera war ein hervorragender Partner für unsere Entwicklung von einem jungen, forschenden Unternehmen hin zu einem Unternehmen mit klinischer Entwicklung," sagte Alex C. Sapir, CEO von ReViral. Diese Transaktion ist die neueste einer Reihe von M&A-Transaktionen aus dem Andera Life Sciences Portfolio, darunter der Verkauf von Sanifit an Vifor, der Verkauf von Corvidia an Novo Nordisk und der Verkauf von Arvelle an Angelini. Sie ergänzt die drei jüngsten Börsengänge der letzten Zeit (Axonics, LogicBio und Nyxoah). Über Andera Partners Andera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein maßgeblicher Akteur bei privaten Unternehmensbeteiligungen innerhalb wie außerhalb Frankreichs. Anderas Teams verwalten mehr als 3,2 Milliarden Euro an Investitionen in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), sponsorenfreie Transaktionen (Andera Acto), sowie ökologische Transformation (Andera Infra). Andera Partners mit Sitz in Paris und Niederlassungen in Antwerpen und München befindet sich vollständig im Besitz seiner mehr als 85 Mitarbeiter, davon 56 Investment-Profis. Andera Partners ist juristisch eine Limited Partnership und wird operativ von einem Board aus 10 Partnern geführt. Die verantwortungsvolle und engagierte Gesellschaft geht regelmäßig Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen ein und ergreift konkrete Maßnahmen im Kampf gegen die globale Erwärmung. Andera Partners ist seit 2018 als CO2-neutral zertifiziert. Das 15-köpfige Life Sciences Team von Andera verfügt über umfassende Erfahrung sowohl im Biotechnologiesektor als auch in den Bereichen Private Equity und Venture Capital. Das seit 2000 aktive Team hat über seine BioDiscovery-Fondsfamilie mehr als 1,1 Milliarden Euro eingeworben und investiert derzeit aus seinem neuen Fonds BioDiscovery 6. Seit ihrer Gründung haben die BioDiscovery-Fonds in mehr als 75 europäische und US-amerikanische Biotech- und Medtech-Unternehmen investiert. Ansprechpartner Medien: - Nicolas DELSERT, Andera Partners: +33 6 22 67 71 17 / n.delsert@anderapartners.com

- Raimund GABRIEL, MC Services: +49 89 210 228 30 / raimund.gabriel@mc-services.eu

- Dr. Johanna KOBLER, MC Services: +49 89 210 228 46 / johanna.kobler@mc-services.eu

