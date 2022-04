Europäische Indizes handeln am Donnerstag höher DE30 versucht, wieder über die Preiszone von 14.200 Punkten zu klettern Münchener Rück weigert sich, ostafrikanische Ölpipeline zu versichern Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag im Plus. Die Aktienmärkte erholten sich von der Schwäche am Futures-Markt während des asiatischen Handels, und die Mehrzahl der Blue-Chip-Indizes in Europa notieren heute höher. Der spanische IBEX (SPA35) ist mit einem Plus von 1,3 % der Spitzenreiter, während der polnische WIG20 (W20) mit einem Minus von rund 0,6% am schwächsten abschneidet. Der Wirtschaftskalender enthält für heute keine wichtigen marktbewegenden Veröffentlichungen. Die für 13:30 Uhr angesetzten EZB-Protokolle haben selten einen großen Einfluss auf die Indizes. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...