10 Finalisten gibt es für den Intersolar Award 2022. Er wird an die wichtigsten Innovationen im Rahmen der Smarter E Europe im Mai verliehen. Die Finalisten für den Intersolar-Award 2022 stehen fest. Darüber berichtet die Fachmesse The smarter E Europe. Der Preis würdigt zukunftsweisende Technologien und Innovationen. Die Gewinner erhalten am 10. Mai 2022 die Auszeichnung, am Vorabend von The smarter E Europe mit ihren vier Energiefachmessen - Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und ...

