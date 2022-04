Baden-Baden (ots) -Am heutigen Mittwoch, 7. April, wurde der Kurt-Magnus-Preis 2022 verliehen / Constantin Zöller teilt sich den 1. Preis mit zwei KolleginnenSWR3 Moderator Constantin Zöller ist heute, 7. April 2022, mit dem Kurt-Magnus-Preis der ARD ausgezeichnet worden. Der Hörfunk-Nachwuchsförderpreis für junge Journalist:innen der ARD-Rundfunkanstalten wurde in diesem Jahr zum 60. Mal verliehen und ist der wichtigste deutsche Hörfunk-Preis für Nachwuchsjournalist:innen. Im Rahmen der Preisverleihung gratulierte auch Thomas Gottschalk, mit dem Zöller bis Ende 2021 die Sendung "Gottschalk & Zöller" moderierte. Gottschalk wurde 1978 ebenfalls mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.JurybegründungDr. David Biesinger, Chefredakteur rbb und Vorsitzender der Audioprogrammkonferenz, erklärt in seiner Laudatio: Sowohl die Stärke, eine besondere Atmosphäre entstehen zu lassen, als auch Zöllers Schlagfertigkeit, sein Timing sowie eine gute Mischung aus Frechheit und respektvollem Umgang seien ausschlaggebende Argumente gewesen.Zöller seit Jahren im Radiobereich tätigConstantin Zöller steht regelmäßig für die SWR3 Hörer:innen am Mikrofon. Derzeit moderiert er im Radio regelmäßig die SWR3 Vormittagsshow. Außerdem begleitet Zöller den Eurovision Song Contest, ist als Bühnenmoderator bei verschiedenen Festivals im Einsatz und im SWR Fernsehen zu sehen. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk moderierte er bei SWR3 bis Ende 2021 die Sendung "Gottschalk & Zöller". Bis Sommer 2018 war er bei DASDING fünf Jahre lang täglich in der "Consi-Show" zu hören.Hörfunk-Nachwuchsförderpreis ist sehr begehrtDer Hörfunk-Nachwuchsförderpreis für junge Journalist:innen der ARD-Rundfunkanstalten wurde in diesem Jahr zum 60. Mal verliehen und ist mit Geldpreisen im Gesamtwert von 24.000 Euro verbunden. Den 1. Preis erhielten neben SWR3 Moderator Constantin Zöller auch Rahel Klein (DLR) und Jennifer Ilona Johnston (NDR). Dotiert ist er mit jeweils 6.000 Euro. Der Jury gehören Gabriele Holzner (Programmdirektorin hr), Dr. David Biesinger (Chefredakteur rbb und Vorsitzender der Audioprogrammkonferenz) und Anke Mai (Programmdirektorin SWR) an. Die Federführung für die Preisverleihung liegt beim Hessischen Rundfunk. Die Verleihung des Kurt-Magnus-Preis fand in diesem Jahr erneut virtuell statt.Weitere Informationen unter:http://swr.li/swr3-moderator-constantin-zoeller-erhaelt-kurt-magnus-preis-2022Fotos über www.ARD-Foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterSWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpressePressekontakt:Pressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5191536