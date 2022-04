Hamburg (ots) -Der Countdown zum Jubiläum läuft. Im Januar 2023 feiert die deutsche Sesamstraße ihr 50-jähriges Bestehen. Schon jetzt hat der NDR eine Jubiläumsausgabe der Sesamstraße mit besonders vielen Puppen und prominenten Gästen sowie neue Clips gedreht.Gemeinsam mit Elmo, Wolle, Pferd und dem Krümelmonster steht derzeit tagesthemen Moderatorin Caren Miosga für die Sesamstraße vor der Kamera. Sie moderiert eine Sonderausgabe der tagesthemen, in der über die Vorbereitungen der großen Jubiläumsfeier berichtet wird. In mehreren Live-Schalten zu Elmo, Wolle, Pferd & Co. bekommen die Zuschauer*innen exklusive Einblicke in verschiedene Winkel und Ecken der Sesamstraße. Zu erleben ist auch Krümel mit seinem ersten tagesthemen Kommentar. Leider läuft kaum etwas nach Plan. Als die "0" von der "50" verschwindet, steht plötzlich die ganze Jubiläumsfeier in Frage. Und bis zum Schluss ist nicht klar, ob es Caren Miosga gelingt, ihre Sendung in gewohnter Weise zu moderieren."Ich bin gespannt, ob mir wegen der verschwundenen Zahl am Ende jemand eine '8' verkaufen will und mit wie vielen Keksen mich Krümel besticht, damit ich ihm beibringe, einen richtigen Kommentar zu sprechen", so Caren Miosga.Zum 40. Jubiläum war die tagesthemen Moderatorin schon einmal zu Gast in der Sesamstraße: "Das war ganz wunderbar. Ich habe Hochachtung vor diesen großartigen Schauspielern und freu' mich ein Loch in den Bauch, wieder dabei sein zu dürfen", so Miosga, die mit der Sesamstraße auch Erinnerungen an ihre Kindheit verbindet. "Ich habe die Sesamstraße geliebt und jeden Abend um halb sieben auf meine gestreiften Popstars Ernie und Bert gewartet - vorm Fernseher im ebenfalls gestreiften Schlafanzug. Was für ein anarchisches Fernsehglück!"Die Dreharbeiten für die Jubiläumsfolgen der Sesamstraße laufen noch bis Freitag, 8. April, bei Studio Hamburg. Seit Mitte März dreht der NDR Clips für die neue Staffel der Sesamstraße. Wieder dabei ist Elmos Freundin Julia Stinshoff. Zu Gast ist auch die Weitspringerin Maryse Luzolo. Sie zeigt Elmo und Abby wie man richtig weit springen kann - zum Beispiel über eine Pfütze. Supergrobi erklärt, worauf es beim Abstand halten und Maske tragen ankommt. Wie immer voller guter Absichten kommt der Superheld dabei mit allem durcheinander. Und schließlich singt Elmo das Lied "Nur durchs Lesen", um beim Wolf die Lust auf Bücher zu wecken.Die neue Staffel der Sesamstraße mit diesen und weiteren Videos startet im Oktober 2022. Das Jubiläum 50 Jahre deutsche Sesamstraße ist am 8. Januar 2023 und wird an diesem Tag und über das ganze Jahr hinweg gefeiert.Das Angebot der Sesamstraße ist auf sesamstrasse.de, in der ARD Mediathek und in der Sesamstraßen-App jederzeit verfügbar. Die Sesamstraße ist Wochentags um 7.45 Uhr im KiKA zu sehen. Im NDR Fernsehen läuft sie dienstags bis freitags um 6 Uhr.Die Sesamstraße wird vom NDR in Hamburg produziert und ist als öffentlich-rechtliches Angebot werbefrei und kostenlos.Fotos: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationLara LouwienTel.: 040/4156-2312Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5191527