Vonovia-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Schließlich muss die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent hinnehmen. Durch diesen Rücksetzer beträgt der Preis nur noch 41,03 EUR. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Vonovia jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Vonovia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Vonovia-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Bei Vonovia steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund 0,2 Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 40,96 EUR. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen Bullen und Bären.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage beträgt momentan 51,40 EUR. Es gelten für Vonovia demnach langfristige Abwärtstrends. Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...