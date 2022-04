DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.24 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.482,50 +0,2% -5,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.549,00 +0,3% -10,8% Euro-Stoxx-50 3.855,21 +0,8% -10,3% Stoxx-50 3.763,87 +0,7% -1,4% DAX 14.234,97 +0,6% -10,4% FTSE 7.580,92 -0,1% +2,8% CAC 6.551,75 +0,8% -8,4% Nikkei-225 26.888,57 -1,7% -6,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 157,43% +0,19 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,64 0 +0,82 US-Rendite 10 J. 2,59 -0,00 +1,08

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 98,33 96,23 +2,2% 2,10 +33,0% Brent/ICE 102,42 101,07 +1,3% 1,35 +33,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,51 1.925,31 +0,2% +3,20 +5,4% Silber (Spot) 24,44 24,45 -0,1% -0,01 +4,8% Platin (Spot) 954,45 957,52 -0,3% -3,07 -1,7% Kupfer-Future 4,70 4,74 -0,9% -0,04 +5,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Händler sprechen von einer sich anbahnenden Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Der S&P-500 hatte zuletzt unter der 200-Tagelinie geschlossen. Auch einen Tag nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank bleibt es dabei, dass dieses wenig Überraschendes zu Tage gefördert hat. Die Wende der Fed hin zu geldpolitischen Straffungen bei Zinsen und Bilanz laufe, was aber bekannt gewesen sei, heißt es im Handel. Daher standen Technologie- und Wachstumswerte bereits zuvor unter Abgabedruck. "Es ist wenig überraschend, dass Wachstumstitel die Verluste anführen, bedenkt man deren bekannte Sensibilität für Zinsen. Die (technologielastige) Nasdaq liegt bereits rund 5 Prozent unterhalb ihrer jüngsten Hochs", erläutert Marktstratege Michael Brown von Caxton. Mittelfristig könnten diese Titel aber besser laufen als der Gesamtmarkt, weil der Markt bei nachlassender Konjunktur Wachstum honoriere. Insgesamt bleibe das Börsenumfeld mit Ukraine-Krieg, Russland-Sanktionen, steigender Inflation und Lockdowns in China schwierig, so Stimmen aus dem Handel.

HP schießen vorbörslich um 13,5 Prozent empor. Berkshire Hathaway hat einen Anteil von 11,4 Prozent im Wert von 4,2 Milliarden Dollar an dem Hersteller von Personalcomputern und Druckern erworben.

Levi Strauss klettern um 3,3 Prozent. Der Jeans-Hersteller hat im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Prognosen des Marktes übertroffen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 202.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte notieren nach dem deutlichen Rücksetzer des Vortages im Plus. "Die Lage bleibt schwierig - zwischen dem Ukraine-Krieg auf der einen und der falkenhaften US-Notenbank auf der anderen Seite", sagt ein Marktteilnehmer. Im Ukraine-Krieg weichen die Hoffnungen auf eine schnelle Verhandlungslösung. Atlantia haussieren mit plus 11,5 Prozent. Der US-Finanzinvestor Blackstone arbeitet laut Medienberichten mit der italienischen Unternehmerfamilie Benetton an einer möglichen Übernahmeofferte. Derweil strebt ACS eine mehrheitliche Übernahme des Autobahn-Mautgeschäfts von Atlantia an. ACS steigen um 2 Prozent. Hella (+0,6%) hat laut der Citigroup für das dritte Geschäftsquartal solide Ergebnisse vorgelegt. Positiv wird die Perspektive von Gerresheimer gewertet, für die Aktie geht es um gut 3,6 Prozent nach oben. Für Verbio geht es um 11 Prozent nach oben, nachdem die Analysten von Hauck & Aufhäuser das Kursziel angehoben haben. Electrolux legen 5 Prozent zu. Positiv ist die Einigung in einem Zollstreit.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Uhr Mi, 17:42 Uhr % YTD EUR/USD 1,0895 -0,0% 1,0919 1,0905 -4,2% EUR/JPY 134,99 +0,1% 134,99 134,92 +3,1% EUR/CHF 1,0175 +0,1% 1,0180 1,0169 -1,9% EUR/GBP 0,8331 -0,1% 0,8343 0,8342 -0,9% USD/JPY 123,91 +0,1% 123,63 123,72 +7,6% GBP/USD 1,3076 +0,1% 1,3088 1,3073 -3,4% USD/CNH (Offshore) 6,3660 +0,1% 6,3656 6,3665 +0,2% Bitcoin BTC/USD 43.556,26 -0,7% 43.365,40 44.077,84 -5,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Teilnehmer verwiesen auf die schwachen Vorgaben der Wall Street, wo weiter steigende Marktzinsen vor allem Technologiewerte erneut ins Minus gedrückt hatten. Zwar gaben die Renditen im asiatischen Handel leicht nach, konnten ihre jüngsten Gewinne jedoch weitgehend verteidigen. Dazu kamen die weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs und die sich in China weiter ausbreitende Corona-Pandemie. Das deutlichste Minus verzeichnete der Níkkei-225 in Tokio. Dagegen brachte das Protokoll der Fed-Sitzung vom März nur wenig Überraschendes. In Hongkong ging es für den HSI nach zwischenzeitlichen Gewinnen abwärts. Kurzzeitig stützten Hoffnungen, dass die chinesische Regierung Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur beschließen könnte. Der Schanghai-Composite verlor stärker. Hier belasteten die Entwicklungen um die Corona-Pandemie. Die Deutsche Bank hat ihre Wachstumsprognosen für China gesenkt. Erneut waren es vor allem die Technologiewerte, die sich mit Abgaben zeigten. In Sydney war der Technologie-Sektor mit einem Minus von 3,4 Prozent erneut Tagesverlierer. Zudem schrumpfte der australische Handelsbilanzüberschuss im Februar aufgrund eines Anstiegs der Einfuhren stärker als erwartet. Samsung reduzierten sich in Seoul um 0,7 Prozent, obwohl der Technologie-Konzern eine positive Prognose für das erste Quartal gegeben hat.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich wenig verändert. Keine großen Akzente dürfte die Veröffentlichung des EZB-Protokolls für die März-Sitzung setzen. Dieses dürfte die Überlegungen der EZB-Mitglieder zum Ausstiegstempo weiter beleuchten. Die EZB hat derweil ihre PEPP-Nettokäufe Ende März eingestellt, die APP-Nettokäufe aber mit erhöhtem Volumen fortgeführt. Die Aufteilung der Nettoanleihekäufe auf die Teilsegmente der APP bewegte sich laut der LBBW im März nahe dem im Mittel gewohnten 2:1-Verhältnis zwischen öffentlichem und privatem Sektor, wobei auf der privaten Seite die Unternehmensanleihen (CSPP) mit weit überdurchschnittlichen Nettokäufen von 8,0 Milliarden Euro herausstachen. Gegenüber Februar entspricht dies beim CSPP einem Anstieg um fast 30 Prozent, der Anteil an den APP-Käufen habe mit knapp 37 Prozent nahe dem Rekordwert vom Februar 2022 gelegen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW setzt auch im 1. Quartal weniger Autos ab - Boom bei E-Autos

BMW hat im ersten Quartal auch wegen anhaltender Lieferengpässe bei Halbleitern weniger Premiumautos abgesetzt. "Nach einem starken Jahresauftakt überlagerten im weiteren Fortgang des Quartals insbesondere die Auswirkungen der geopolitischen Lage in Osteuropa und die kurzfristig eingetretenen Auswirkungen der Covid Lockdowns in China in einem insgesamt hoch volatilen Umfeld den Geschäftsverlauf", so der Münchener DAX-Konzern. In der Gruppe sanken die Verkäufe der Kernmarke und von Mini im Quartal um 6,2 Prozent auf 596.907 Autos.

Telekom von Energiepreisen und Lieferketten kaum betroffen

Die Deutsche Telekom hat sich auf der Hauptversammlung als stabiles Unternehmen präsentiert. Zur Stabilität gehöre, Risiken früh zu erkennen und zu managen, sagte Unternehmenschef Tim Höttges. Als Beispiel nannte der Manager die steigenden Energiepreise.

Mercedes-Benz wegen Chip-Engpässen erneut mit Absatzminus

Die globalen Versorgungsengpässe mit Halbleitern haben den Absatz von Mercedes-Benz Cars auch im ersten Quartal beeinträchtigt. In den drei Monaten sanken die Auslieferungen von Mercedes-Benz Cars laut Mitteilung um 15 Prozent auf 501.600 Fahrzeuge.

Aareal Bank schließt Vereinbarung mit Bietern - HV verschoben

Die Aareal Bank und die Atlantic Bidco GmbH, die Bietergesellschaft von Advent International und Centerbridge Partners, haben eine Investorenvereinbarung im Zusammenhang mit dem geplanten neuen Übernahmeangebot abgeschlossen. Diese sieht vor, dass die Wachstumsstrategie des Managements unterstützt, Gewinne thesauriert und kein Wertabfluss erfolgen soll. Verzichtet werde auf einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags, das Angebot solle vollständig mit Eigenkapital finanziert werden.

Bauer AG mit vorsichtigem Ausblick

Der Bau- und Baumaschinenkonzern Bauer blickt wegen Unsicherheiten infolge der steigenden Rohstoffpreise, der Lieferengpässe und des Ukraine-Kriegs vorsichtig auf das laufende Geschäftsjahr.

Prosieben-Tochter beteiligt sich an Neu-Einhorn Grover

Die Prosiebensat1 Media SE hat über ihre Investmenttochter an der Finanzierungsrunde des Berliner Start-ups Grover im Rahmen eines Media-for-Equity-Investments teilgenommen. Wie Sevenventures mitteilte, baut der Konzern die Zusammenarbeit mit den Vermieter von Unterhaltungselektronik aus. Das Start-up, das mit der Finanzierungsrunde eine Bewertung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erreicht und damit als "Einhorn" gilt, bekommt Leistungen in Form von TV- und Digitalkampagnen, während Prosieben Unternehmensanteile erhält.

Hamburg Commercial Bank will Profitabilität 2022 steigern

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) geht trotz des sich eintrübenden Umfelds mit Zuversicht in das erste Jahr nach Abschluss der Transformation. Das erste Quartal sei planmäßig verlaufen und habe "keine Auffälligkeiten" gezeigt, teilte die Bank mit, die aus der Privatisierung der ehemaligen HSH Nordbank hervorgegangen ist.

Gerresheimer mit gutem Start in zweites Quartal

Nach dem starken ersten Geschäftsquartal bei Gerresheimer setzt sich die gute Entwicklung auch im laufenden Vierteljahr fort. "Wir sehen dem zweiten Quartal sehr optimistisch entgegen", sagte Gerresheimer-Finanzvorstand Bernd Metzner im Gespräch mit Dow Jones Newswires.

Covestro-CEO Steilemann soll neuer VCI-Präsident werden

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat einen Nachfolger für den Präsidenten Christian Kullmann nominiert. Wie der Verband mitteilte, hat sich das Präsidium für Markus Steilemann, den Vorstandsvorsitzenden der Covestro AG, als Kandidaten für die Nachfolge ausgesprochen. Steilemann gehört seit März 2020 als Vizepräsident dem VCI-Vorstand an und ist zudem seit Juni 2020 Präsident von Plasticseurope, dem paneuropäischen Verband der Kunststofferzeuger.

Compugroup Medical zahlt gleichbleibende Dividende von 0,50 Euro

Die Aktionäre der Compugroup Medical SE sollen für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende auf Vorjahresniveau erhalten. Wie der im TecDAX und SDAX notierte Anbieter von Medizin-Software mitteilte, soll der Hauptversammlung am 19. Mai erneut eine Dividende von 0,50 Euro vorgeschlagen werden.

ACS holt Fonds für Übernahme der Atlantia-Autobahntochter an Bord

Der Bau- und Infrastrukturkonzern Actividades de Construcciones y Servicios SA (ACS) strebt eine mehrheitliche Übernahme des Autobahn-Mautgeschäfts der italienischen Atlantia SpA an. Wie der spanische Konzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung mit den Investmentfonds GIP and Brookfield Asset Management für eine potenzielle Übernahme erzielt.

Shell bucht Abschreibungen wegen Russland von 4 bis 5 Mrd USD

Der Rückzug aus Russland kommt den Ölkonzern Shell teuer zu stehen. Wie das Unternehmen mitteilte, bucht es im ersten Quartal Abschreibungen in Höhe von 4 bis 5 Milliarden US-Dollar nach Steuern.

