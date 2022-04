Berlin (ots) -Piñatas, farbenfrohe, mit Überraschungen gefüllte Pappfiguren, werden auf Deutschlands Feiern immer beliebter. Unter dem Markennamen Piñatos (www.pinataset.com) ist hierzulande nun das erste Piñata-Bastelset nach traditioneller mexikanischer Machart an den Start gegangen. Die Gründerin Ana E. Aguirre Martinez hat aus den beiden Trendthemen, Piñatas und DIY, ein neues Produkt erschaffen: In Handarbeit stellt die Wahlberlinerin und gebürtige Mexikanerin die nötigen Zutaten für selbst zu bastelnde Piñatas zusammen und arrangiert sie im Set mit viel Liebe zum Detail.Bastelspaß für Groß und KleinDie Mutter eines vierjährigen Sohnes bastelt seit ihrer Kindheit Piñatas und möchte die Tradition aus ihrer Heimat auch in Deutschland und Europa weiter bekannt machen: "Basteln fördert bei Kindern Talent, Kreativität, Motorik und die Beziehungsfähigkeit. Außerdem sorgt man mit einer selbstgebastelten Piñata für den Hingucker und das Gesprächsthema bei der nächsten Party - und das, egal wie alt man ist", sagt Gründerin Ana E. Aguirre Martinez. "Piñatas verleihen jeder Feier einen besonderen Höhepunkt und ich fand es in meiner Familie immer am schönsten, wenn wir die Piñata selbst gebastelt hatten, anstatt sie einfach nur fertig zu kaufen."Jedes Set von Piñatos kommt mit den benötigten Teilen zum Aufbau der Piñata, einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und Links zu Video-Tutorials. Lediglich eine Schere, ein Glas als Stativ und ein Herd plus Topf, zum Anmischen des auf Mehl basierenden Kleisters, werden zusätzlich benötigt. Die mitgelieferten Luftballons für den Körper der Piñata sind zu 100 Prozent aus Naturlatex. Verpackung und Inhalte sind fast vollständig recyclebar.Ab sofort im Online-Shop und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlichZum Start können interessierte Bastelfreunde, (Groß-)Eltern und Geschenksuchende zwischen fünf Piñata-Figuren wählen: Clownfisch, Einhorn, Stern, Hai und Herz. Weitere Motive sind in Planung und werden zu saisonalen Ereignissen ins Angebot aufgenommen. Innerhalb kurzer Zeit ist jede Piñata fertig gebastelt und für den Einsatz bereit. Aktuell erhältlich sind die Sets im Onlineshop (http://www.pinataset.com)von Piñatos und bei einigen ausgewählten Berliner Einzelhändlern.Weitere Informationen unter: www.pinataset.comÜber PiñatosPiñatos (www.pinataset.com) entwickelt und vertreibt das erste Piñata-Bastelset seiner Art in Deutschland und Europa. Mit dem Set erhalten Bastelfreunde alle Bestandteile, die zum Aufbau einer Piñata nach traditioneller mexikanischer Herstellungsmethode notwendig sind. Aktuell kann zwischen fünf Figuren ausgewählt werden: Hai, Einhorn, Stern, Clownfisch und Herz. Die Unternehmung wurde von der Mexikanerin und Wahlberlinern Ana E. Aguirre Martinez 2021 in Berlin gegründet.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49(0)173.370.2649Thomas Rosenwald I thomas.rosenwald@tonka-pr.com I +49.178.5243987Original-Content von: Pinatos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162493/5191548