Impfpflicht ab 60 in Bundestagsabstimmung gescheitert

Der Gesetzentwurf für eine Impfpflicht ab 60 Jahren ist bei der Abstimmung im Bundestag gescheitert. Für das Vorhaben votierten 296 Abgeordnete, 378 votierten dagegen, und neun enthielten sich der Stimme. Das gab Bundestagsvizepräsidnetin Aydan Özoguz nach der Abstimmung im Parlamentsplenum bekannt. Zuvor hatte es eine zweieinhalbstündige Debatte gegeben, bei der ein heftiger Streit über die Abstimmungsreihenfolge entbrannt war.

EZB-Präsidentin Lagarde meldet Covid-Erkrankung

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, ist nach eigenen Angaben an Covid erkrankt. Lagarde schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, sie sei geimpft und "geboostert", und ihre Symptome seien "recht mild". "Ich werde zu Hause in Frankfurt arbeiten, bis ich vollkommen genesen bin", schrieb Lagarde. Auswirkungen für die Arbeit der EZB werde ihre Erkrankung nicht haben.

Unternehmen wollen Aktivitäten in USA und Deutschland ausbauen

Die transatlantisch tätigen Unternehmen wollen in den USA und Deutschland ihre Aktivitäten laut einer neuen Umfrage der American Chamber of Commerce in Germany (AmCham Germany) trotz schwieriger geopolitischer Gesamtlage ausbauen. Die an der Business Barometer-Umfrage beteiligten US-Unternehmen in Deutschland und deutsche Unternehmen in den USA blickten trotz Sorgen angesichts der geopolitischen Gesamtlage positiv auf ihre Geschäftsaussichten. Die Zeichen stehen laut der Kammerorganisation auf Wachstumskurs: 90 Prozent der befragten US-Unternehmen in Deutschland erwarteten einen Umsatzanstieg. Mehr als die Hälfte plane, die Anzahl ihrer Beschäftigen und die Investitionen 2022 zu erhöhen.

Commerzbank: Deutsche Industrieproduktion 10 Prozent "zu niedrig"

Die Industrieproduktion in Deutschland wird nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen weiterhin vom Mangel an Rohstoffen und Vorprodukten gebremst. Nach seiner Aussage "war die Produktion in der Industrie im engeren Sinne im Februar mehr als 10 Prozent niedriger, als es auf Basis der Auftragseingänge der vergangenen Monate in 'normalen' Zeiten zu erwarten gewesen wäre". "Diese Probleme in den Lieferketten dürften sich in den kommenden Monaten eher wieder verschärfen", schreibt der Ökonom in einem Kommentar zum leichten Anstieg der Produktion im Februar.

IHK sieht "keine Entwarnung" bei der Industrieproduktion

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht trotz eines jüngsten leichten Anstiegs "keine Entwarnung" bei der Industrieproduktion in Deutschland. "Der Krieg in der Ukraine, aber auch die Lockdowns in China belasten die deutsche Industrie", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Die internationalen Lieferketten seien gestört, und es gebe massive Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen. "Damit sind die Aussichten auch für die nächsten Wochen und Monate äußerst eingetrübt", stellte der Ökonom der Kammerorganisation fest. Die Produktion im produzierenden Sektor war im Februar um 0,2 Prozent gestiegen, allerdings auf Basis eines deutlich abwärts revidierten Vormonatsniveaus.

ING: Ausblick für deutsche Wirtschaft nicht rosig

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski hält einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal noch nicht für eine ausgemachte Sache, den Ausblick darüber hinaus allerdings nicht für rosig. "Höhere Energie- und Rohstoffpreise als zu Beginn des Jahres und wahrscheinlich für lange Zeit, neue Unterbrechungen der Versorgungskette zusätzlich zu den alten mit einem hohen Risiko, dass diese endgültig unterbrochen werden, und erhöhte Unsicherheit und Angst werden in den kommenden Monaten sowohl das Angebot als auch die Nachfrage belasten", schreibt er in einem Kommentar zum leichten Anstieg der Produktion im Februar.

IWH: Zahl der Insolvenzen steigt weiter, Industriejobs stärker betroffen

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im März nach Berechnungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) erneut gestiegen. "Auch für die nächsten Monate ist eher mit steigenden Insolvenzzahlen zu rechnen", erklärte das Institut. "Vor allem in der Industrie sind seit Jahresbeginn ungewöhnlich viele Jobs betroffen." Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland lag laut IWH-Insolvenztrend im März bei 775 - 10 Prozent mehr als im Februar und knapp 30 Prozent mehr als im Januar. Frühindikatoren ließen für die nächsten Monate leicht steigende Insolvenzzahlen erwarten.

Staatsdefizit im Jahr 2021 bei 133,2 Milliarden Euro

Die Corona-Krise hat dem deutschen Staat im Jahr 2021 ein hohes Defizit beschert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, ergab sich ein kassenmäßiges Finanzierungsdefizit von 133,2 Milliarden Euro. Im Jahr 2020 hatte das Finanzierungsdefizit 189,2 Milliarden Euro betragen, während im Vorkrisenjahr 2019 ein Überschuss von 45,2 Milliarden Euro verbucht worden war.

Ukraine kritisiert neue EU-Sanktionen als zu schwach

Die Ukraine hat die geplanten neuen Sanktionen der Europäischen Union (EU) als zu schwach kritisiert. "Wir pochen weiter auf ein vollständiges Öl- und Gasembargo gegen Russland", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Rande eines Treffens mit den Nato-Außenministern im Brüsseler Hauptquartier der Allianz. Auch das Europaparlament sprach sich für einen unverzüglichen Importstopp für russisches Gas sowie Öl und Kohle aus. Das alleinige Sagen bei den Sanktionen haben die EU-Staaten, das Parlamentsvotum kommt deshalb einer nicht bindenden Empfehlung gleich.

Kiew wirft Ungarn Unterstützung Putins beim Krieg vor

Die Regierung in Kiew hat dem EU-Mitglied Ungarn vorgeworfen, Russlands Staatschef Wladimir Putin bei seinem Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen. "Budapest ist den nächsten Schritt gegangen: Putin zu helfen, seine Aggression gegen die Ukraine fortzusetzen", erklärte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Nikolenko, am Donnerstag. Mit diesem Verhalten zerstöre Ungarn "die Einheit der EU".

Spiegel: BND fängt russischen Funkverkehr zu Butscha ab

Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat einem Spiegel-Bericht zufolge Funksprüche russischer Militärs abgefangen, die neue Erkenntnisse zu den Gräueltaten in dem ukrainischen Ort Butscha enthalten. In der abgehörten Funk-Kommunikation würden Morde an Zivilisten in Butscha besprochen, einzelne Funksprüche sollen sich auch in Butscha fotografierten Leichen zuordnen lassen. Darüber informierte der BND nach Informationen des Spiegel bereits die zuständigen parlamentarischen Stellen in Berlin. So soll in einem Funkspruch ein Soldat einem anderen schildern, er und seine Kollegen hätten eine Person von ihrem Fahrrad geschossen. Ein Bild einer Leiche mit ihrem Fahrrad ging um die Welt.

Türkische Justiz stellt Verfahren zu Khashoggi-Mord ein

Die türkische Justiz stellt ihre Ermittlungen im Fall des 2018 ermordeten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi ein. "Wir haben entschieden, den Fall an Saudi-Arabien zu übergeben", teilte ein Gericht in Istanbul am Donnerstag mit. Vor dem Gericht hatte im Juli 2020 ein Prozess in Abwesenheit gegen 26 Beschuldigte begonnen.

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Feb +0,3% gg Vm, +5,0% gg Vj

Schweiz/SNB: Währungsreserven März 910,538 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Feb 937,981 Mrd CHF

China/Währungsreserven März 3,188 Bill USD (Feb: 3,214 Bill USD)

China/Währungsreserven März sanken um 25,8 Mrd USD zum Vormonat

Mexiko Verbraucherpreise März +0,99% (PROG: +0,92%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise März +0,72% (PROG: +0,67%) gg Vm

